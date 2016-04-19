Штепа в суде пригрозила голодовкой и бунтом жителей Славянска (видео)

Об этом сообщает "Новости Донбасса".

«Я объявлю точно такую же голодовку, как объявила Савченко. Но поверьте, я сижу на гормональных препаратах. Если что со мной случится - список из сорока человека у меня есть. И поверьте, город Славянск приедет и разорвет напополам, потому что так больше уже нельзя», - сказала Штепа.

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При этом в начале судебного заседания Штепа сказала, что уголовное дело против нее сфабриковано силовиками, которые стали предателями Украины.

Также Штепа сообщила, что подала в суд иск о защите чести и достоинства. Ответчиком выступает прокуратура. «Вся информация, которая выходит их уст (прокуратуры) - она лживая. Ни один свидетель обвинения не подтвердил мою вину в судебном заседании», - сказала она.

По словам адвоката Дмитрия Марченко, на данный момент все свидетели, допрошенные в ходе судебного заседания, свидетельствуют в пользу стороны защиты.

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При этом вчера, 18 апреля, Червонозаводский районный суд Харькова продлил меру пресечения Штепе в виде содержания под стражей еще на два месяца.

Кроме того, суд отказал в удовлетворении ходатайства о проведении в режиме видеоконференции допроса экс-главы Донецкой облгосадминистрации Сергея Таруты в качестве свидетеля.

Следующее заседание назначено на 13 мая. Такой большой перерыв связан с тем, что одна из судей уходит в отпуск.

На данный момент официального объявления о начале голодовки нет.