Суд в Харькове еще на два месяца продлил арест Штепы

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью и СМИ прокуратуры Харьковской области, соответствующее решение суд принял вчера, 18 апреля.

По данным прокуратуры, во время вчерашнего заседания были допрошены 3 свидетеля со стороны обвинения и 4 - со стороны защиты. Кроме того, защита заявила ходатайство о допросе экс-главы Донецкой ОГА Сергея Таруты в качестве свидетеля в режиме видеоконференции. Суд отказал в удовлетворении ходатайства, поскольку адвокаты не предоставили все необходимые документы.

"Следующее заседание состоится 13 мая в 11.00. Такой длительный перерыв связан с тем, что одна из судей уходит в отпуск", - говорится в сообщении прокуратуры.

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