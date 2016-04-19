В Краматорске уволили из детсада няню, напоившую детей раствором отбеливателя

Как сообщила УНИАН начальник Краматорского городского управления образования Евгения Сидорова, в Краматорске завершила работу специальная комиссия, созданная по факту отравления детей отбеливателем в детском саду №69.

По ее словам, комиссия, внимательно изучив все обстоятельства происшествия, обнаружила в действиях сотрудников детсада признаки халатности.

По итогам работы комиссии был объявлен выговор заведующей садика и воспитателю группы, а помощница воспитателя (няня), которая непосредственно напоила детей раствором «Белизны», уволена с места работы.

Кроме того, сразу после случившегося прокуратурой Краматорска было начато расследование по факту происшествия, которое продолжается и сейчас.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля трое мальчиков и четверо девочек 2010-2011 годов рождения были госпитализированы в результате отравления химическим веществом в детском саду №69 Краматорска. По предварительным данным, воспитатель старшей группы детсада перепутала чайники, и вместо воды напоила детей раствором «Белизны».

По данному факту Краматорской местной прокуратурой внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч.1 ст.137 УК Украины (ненадлежащее выполнение обязанностей относительно охраны жизни и здоровья детей).