Сегодня суд в Киеве огласит приговор ГРУшникам Ерофееву и Александрову

Как сообщил ранее председательствующий по делу судья Николай Дидык, решение суда ожидается ориентировочно после 14:00, передает радио "Свобода".

Читайте такжеПрокуроры требуют для российских ГРУшников Александрова и Ерофеева по 15 лет тюрьмы

15 апреля во время судебных прений сторон Евгений Ерофеев и Александр Александров в своем последнем слове перед приговором попросили суд признать их невиновными.

В то же время прокуроры просят для россиян 15 лет заключения с конфискацией имущества и лишением права занимать воинские должности на три года.

16 мая 2015 года российские спецназовцы Александр Александров и Евгений Ерофеев были задержаны в зоне проведения боевых действий на Донбассе вблизи Счастья Луганской области. Прокуроры выдвинули обоим одинаковые обвинения: в незаконном пересечении границы, и, среди прочего, обвинили в убийстве военного.

Российским ГРУшникам инкриминируют еще и террористическое нападение на позиции 92-й бригады, которая охраняла ТЭЦ возле города Счастье. Сначала Ерофеев и Александров назвались российскими военными, но на суде отказались от показаний.

Александрова и Ерофеева считают главными претендентами для обмена на украинских политзаключенных в России, в частности Надежду Савченко.