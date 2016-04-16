На одиннадцатый день сухого голодания состояние здоровья Савченко тяжелое - адвокат

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил адвокат Савченко Николай Полозов.

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"По закону российские власти могут Савченко этапировать, тем более, что она не госпитализирована. Госпитализация является исключением для подобных действий. Но с учетом текущего состояния Савченко это может повлечь ее смерть. Она просто не выдержит этой перевозки", - отметил он.

По словам Полозова, на одиннадцатый день сухого голодания состояние здоровья Савченко тяжелое. "В четверг ей проводили внутривенные вливания. Эти вливания делают кровь менее вязкой, но не улучшают состояния ее внутренних органов", - отметил он.

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Как сообщалось, вчера, 15 апреля, в СИЗО к Надежде Савченко не допустили сестру. МИД Украины расценивает это как намерение России скрыть реальное состояния здоровья заключенной.