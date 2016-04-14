ГРУшник Александров не смог объяснить суду свою зарплату из Минобороны РФ после "увольнения"

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе допроса Александров не смог вспомнить марку мобильного телефона, который у него был изъят после боевого столкновения с силами АТО, а также не смог объяснить, каким образом в его телефоне появилось СМС-сообщение его жене о том, что он едет в командировку, а также другие СМС-сообщения, отправленные им уже с территории Украины.

Также обвиняемый Александров не смог объяснить, почему на его банковскую карточку продолжали начислять заработную плату от Министерства обороны России, в то время как, по его утверждению, он уже был уволен с военной службы.

Александров так же, как и Евгений Ерофеев заявил, что поехать в Украину и записаться в вооруженные формирования так называемой "ЛНР" его побудила информация, которую он прочитал в интернете.

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Допрос Александрова длился не долго, поскольку он в конце концов отказался отвечать на вопросы судей и прокуроров, сославшись на 63 статью Конституции, которая дает право не свидетельствовать против себя.

Как сообщал УНИАН, 16 мая 2015 года силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских спецназовцев - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

В конце августа прошлого года досудебное расследование в отношении российских военнослужащих было завершено. Их обвиняют в совершении ряда преступлений, в частности, в ведении агрессивной войны, создании террористической группы, терактах.

21 марта 2015 года Голосеевский райсуд продлил арест Ерофеева и Александрова до 19 мая.

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