СБУ нашла четыре картины, украденные из голландского музея

Об этом во время совместного брифинга с Министром иностранных дел Павлом Климкиным и послом Королевства Нидерландов сообщил Председатель СБУ Василий Грицак, передает пресс-центр СБ Украины.

После получения соответствующего запроса от голландских правоохранителей СБ Украины провела масштабную работу по проверке информации о нахождении картин в Украине. Как отметил Василий Грицак, "спецоперация проходила в десяти регионах Украины в течение четырех месяцев".

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В СБУ рассказали, что сначала правоохранители установили местонахождение двух картин, похищенных из музея. Произведения искусства были найдены СБУ еще за неделю до проведение в Нидерландах референдума по поддержке ассоциации Украина-ЕС. По словам Главы СБУ, обнародование этой информации могло повлиять на результаты голосования, но сорвать продолжение операции. Еще две картины СБ нашла непосредственно в день проведения брифинга.

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Сотрудники спецслужбы установили, что похищение организовал одна из межнациональных криминальных группировок, в которую входили выходцы из Донбасса. Глава СБУ заверил, что операция по поиску картин в Украине будет продолжаться.

"Спасибо СБУ и ее председателю Василию Грицаку за четыре найденные картины из Нидерландов. Украина выполнила обещание – тщательно искала и нашла первые картины", – подчеркнул Павел Климкин.

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Все картины в соответствии с нормами международного права будут возвращены до голландского музея.

Посол Королевства Нидерланды в Украине Кейс Ян Рене Кломпенхауер поблагодарил СБУ за результативную работу и отметил важность международного сотрудничества правоохранителей при расследовании резонансного преступления.

Как сообщал УНИАН, в целом из музея в Горне было похищено двадцать четыре картины и сорок серебряных древностей стоимостью почти 10 миллионов евро.