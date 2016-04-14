Савченко завтра продолжит сухую голодовку уже без наблюдения врачей - адвокат

Об этом сообщил один из ее адвокатов Николай Полозов в Facebook.

«С завтрашнего дня она отказывается от анализов и обследований российских врачей, будет продолжать сухую голодовку без динамического наблюдения. С учётом состояния её здоровья, у неё есть четыре, максимум пять дней», - написал защитник.

Полозов сообщил, что после более чем пяти часов ожидания его пропустили в СИЗО.

«Как я и предполагал, весь день Надежду накачивали внутривенными вливаниями. Она показала руки - все исколото, живых вен нет. Врачи искали вены даже на ногах»,- подчеркнул адвокат.

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Он отметил, что состояние здоровья Савченко плохое.

«Конечно, капельница повлияла на результаты анализов, кровь стала менее вязкой, но это паллиатив», - добавил он.

По словам Полозова, дефицит воды в организме на 9-й день сухой голодовки Савченко уничтожает ее внутренние органы.

Также адвокат сообщил, что сотрудники ФСИН сегодня передали украинским консулам результаты анализов, которые брали у Савченко в понедельник и сегодня. Их передадут врачам в Украине для экспертного заключения.

Полозов сказал, что сестру Надежды Веру Савченко сегодня к ней не пустили.

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Справка УНИАН. 22 марта Донецкий городской суд Ростовской области России приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство двух российских журналистов.

После оглашения приговора она заявила, что не будет подавать апелляцию, и с 6 апреля возобновит сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.

5 апреля вступил в силу приговор в отношении Савченко, и с этого дня ее в любой момент могут этапировать к месту отбывания наказания.

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