Российский ГРУшник Ерофеев на допросе заявил, что поехал воевать в Украину "за идею"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом обвиняемый Ерофеев заявил в ходе допроса в Голосеевском районном суде Киева. Ерофеев на допросе рассказал, что "уволился" из рядов Вооруженных сил России и уехал в Украину, чтобы записаться в милицию "ЛНР".

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На вопрос прокуроров, а затем судей, что его побудило к этому поступку, он отметил, что из интернета, а также от своего сослуживца, второго обвиняемого Александра Александрова узнал о событиях на Майдане, а именно, что там было убито, по его словам, сотни сотрудников "беркута"», национальной гвардии, внутренних войск и никто убийц не ищет, а семьи погибших не получили выплат.

Также он добавил, что еще одним мотивом поехать в Украину стали события в доме профсоюзов в Одессе в 2014 году.

Следует также отметить, что на некоторые вопросы прокуроров и суда Ерофеев давал разные ответы. В частности, на вопрос, почему он сначала назвался военнослужащим ВС России, а затем во время досудебного следствия отказался от своих слов, Ерофеев сказал, что после его задержания сотрудники СБУ пообещали ему, что его обменяют на украинских военнослужащих, если он назовется кадровым военным РФ. А несколько позже, в ходе допроса, Ерофеев сказал, что он договорился с Александровым, что в случае попадания в плен, они будут называться российскими военнослужащими.

Под конец допроса Евгений Ерофеев все чаще отказывался отвечать на вопросы судей и прокуроров, ссылаясь на ст. 63 Конституции, которая дает право лицу не свидетельствовать против себя.

Как сообщал УНИАН, 16 мая 2015 года силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских спецназовцев - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

В конце августа прошлого года досудебное расследование в отношении российских военнослужащих было завершено. Их обвиняют в совершении ряда преступлений, в частности, в ведении агрессивной войны, создании террористической группы, терактах.

21 марта 2015 года Голосеевский райсуд продлил арест Ерофеева и Александрова до 19 мая.