Пограничники отказали во въезде в Украину съемочной группе РоссТВ: якобы хотели снять репортаж о ЧАЭС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

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"Сегодня утром в пункте пропуска «Выступовичи», что на границе с Белоруссией, пограничники отказали во въезде съемочной группе телекомпании "Мир-24", которая входит в состав российской международной телерадиокомпании "Мир"", - сказал Слободян.

По его словам, четверо корреспондентов - граждан Республики Беларусь, во время прохождения паспортного контроля заявили, что следуют в Украину в город Припять с целью съемки репортажа к очередной годовщине Чернобыльской катастрофы.

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"Однако во время дополнительного опроса пограничники установили, что надлежащих разрешений и других документов, которые бы подтверждали цель поездки, у журналистов не было. В результате этим гражданам было отказано в пересечении государственной границы", - добавил пресс-секретарь.