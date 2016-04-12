Москаль в День космонавтики переименовал на Закарпатье все улицы имени первой женщины-космонавта, голосовавшей за аннексию Крыма

Об этом говорится в сообщении на сайте Москаля.

"На Закарпатье все улицы Терешковой переименованы распоряжением председателя ОГА Геннадия Москаля в рамках закона о декоммунизации. Напомним, что Валентина Терешкова – член Высшего совета партии "Единая Россия", действующий депутат Госдумы России, которая в марте 2014 года голосовала за аннексию Крыма", - говорится в сообщении.

Всего на Закарпатье оказалось 32 улицы Терешковой, все они получили новые названия, с полным перечнем которых можно ознакомиться на сайте Москаля.

Отметим, 12 апреля в Украине отмечается День работников ракетно-космической отрасли и Всемирный день авиации и космонавтики. Также День космонавтики отмечается и в России.

Валентина Терешкова - российский советский космонавт, первая в мире женщина-космонавт. Сейчас она является депутатом Государственной думы России VI созыва от партии президента Владимира Путина "Единая Россия", заместителем председателя комитета Госдумы по международным делам. В 2014 году Терешкова, как депутат Госдумы РФ, проголосовала за аннексию Крыма.

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Как сообщал УНИАН, сегодня секретарь СНБО Александр Турчинов в своем поздравлении ко Дню космонавтики отметил, что Украина должна защитить себя и стать частью надежной и действенной системы противовоздушной и противоракетной обороны в Европе.