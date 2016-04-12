Сестра Савченко прокомментировала просьбу летчицы задать вопрос Путину во время прямой линии

Об этом в заявила ее сестра Вера Савченко, передает "112 Украина".

Так она прокомментировала заявление украинской летчицы о том, что Путина необходимо напрямую спросить во время прямой линии с народом о сроках ее освобождения.

"Надя точно не разочаровалась в украинском обществе и в международном, у нее как была поддержка, так и есть, и эти люди делают больше всего в этом деле. Я к тому, что время СМИ уже прошло в этом деле, и уже говорят политики, и мировые политики уже зафиксировали свою позицию, сказали свое слово, и Путин пообещал отпустить Надю, вот единственный вопрос, когда? Если были какие-то сроки, то надо их соблюсти, зафиксировать и не делать каких-либо заявлений, чтобы не раздражать Путина и забрать наших людей", - сказала Вера Савченко.

Читайте такжеДоговоренности по освобождению Савченко сорвались - сестраРанее адвокат осужденной в России украинской летчицы и народного депутата Надежды Савченко Николай Полозов заявил, что она просит украинского президента Петра Порошенко действовать более решительно в вопросе ее освобождения.

Кроме того, по словам Полозова, Савченко обратилась к людям, поддерживающим ее.

"Она знает, что 14 апреля состоится прямая линия с президентом Путиным и просит СМИ задать один вопрос. Не "выдадут-не выдадут", а конкретно когда президент Путин собирается вернуть ее домой в Украину", - сообщил адвокат.