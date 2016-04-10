За 10 тонн контрабандного мяса в зоне АТО предлагали до 300 тысяч гривень - Кива

05:38, 10 апреля 2016
Общество
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За ночь на одном КПП проходять около 10 автомобилей с контрабандой в зоне АТО.

кива / видео 112.ua

Об этом заявил начальник департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Илья Кива в эфире телеканала "112 Украина".

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"За 10 тонн мяса предлагали 250-300 тыс. (гривен). За ночь проходили 10 автомобилей. Для этого не нужна какая-то операция, для этого нужно полтора часа пропуска. Пост Курахова: что только не перевозили. Оружие в одну сторону - оружие в другую сторону, были столкновения. Было, когда приходилось направлять друг на друга оружие", - рассказал Кива.

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