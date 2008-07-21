На Полтавщине строят церковь без единого гвоздя и без штукатурки
Работает иванофранковская бригада
В Гадяче Полтавской области строят церковь из деревянных колод без единого гвоздя на 250 человек.
Как рассказал УНИАН настоятель Михайловской церкви УПЦ Киевского патриархата Ростислав СТЕПАНЮК, на храме будет пять куполов с позолоченными крестами. Внутри никакой штукатурки, росписи стен и потолка будут нарисованы на полотне или дереве. Из них составят иконостас.
Строит церковь бригада рабочих из поселка Верховина Ивано-Франковской области. Деньги на сооружение собирают прихожане. Церковь будет вмещать до 250 человек.
Церковь назвали Михайловской в честь Святого Михаила - покровителя Гадяча.
В Гадяче есть две большие церкви: Успенская в центре и Всесвятская на кладбище. Также в городе работают две часовни - на территории райбольницы и дома для пожилых людей.