На Полтавщине строят церковь без единого гвоздя и без штукатурки

В Гадяче Полтавской области строят церковь из деревянных колод без единого гвоздя на 250 человек.

Как рассказал УНИАН настоятель Михайловской церкви УПЦ Киевского патриархата Ростислав СТЕПАНЮК, на храме будет пять куполов с позолоченными крестами. Внутри никакой штукатурки, росписи стен и потолка будут нарисованы на полотне или дереве. Из них составят иконостас.

Строит церковь бригада рабочих из поселка Верховина Ивано-Франковской области. Деньги на сооружение собирают прихожане. Церковь будет вмещать до 250 человек.

Церковь назвали Михайловской в честь Святого Михаила - покровителя Гадяча.

В Гадяче есть две большие церкви: Успенская в центре и Всесвятская на кладбище. Также в городе работают две часовни - на территории райбольницы и дома для пожилых людей.