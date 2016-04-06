Апелляционный суд подтвердил решение об освобождении Лозинского, убившего жителя Кировоградской области
Апелляционный суд Киевского области признал правомерным и оставил без изменений решение Бориспольского горрайонного суда об условно-досрочном освобождении бывшего народного депутата Виктора Лозинского, которого осудили за убийство жителя Кировоградской области.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующую резолютивную часть постановления огласила сегодня председательствующая на коллегии судей Апелляционного суда Киевской области Раиса Гайдай.
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“Коллегия судей постановила: постановление Бориспольского горрайсуда от 25 февраля 2016 года, которым Лозинского Виктора Александровича, которому осталось отбывать срок наказания 1 год 11 месяцев и 8 дней, освобожденного условно-досрочно, оставить без изменений. Полный текст постановления будет оглашен 11 апреля в 8.30”, - отмечается в решении суда.
Справка УНИАН. 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области Лозинский, прокурор Голованевского района Евгений Горбенко и начальник райотдела милиции Михаил Ковальский убили местного жителя Валерия Олийныка. По данному факту Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса.
В апреле 2011 года Днепровский районный суд Киева приговорил Лозинского к 15 годам лишения свободы. Позже Высший специализированный суд по гражданским и уголовным делам уменьшил ему наказание до 10 лет заключения.