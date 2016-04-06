Стычки в гостинице "Лыбидь": Арендаторы прокомментировали ситуацию

Об этом сообщает "РБК-Україна".

Как сообщают представители ООО «Хотел Проперти», согласно результатам объявленного ОАО «РВС Банк» открытого тендера от 07 октября 2015 года на право аренды принадлежащего банку гостиничного комплекса «Лыбидь», победителем стало ООО «Хотел Проперти», предложившее наибольшую цену. Между банком и ООО «Хотел Проперти» был заключен договор аренды комплекса, согласно которому арендатор взял на себя обязательства провести необходимые подготовительные и ремонтные работы, и осуществлять гостиничную деятельность.

По словам заместитель директора ООО «Хотел Проперти» Руслана Назарчука, несмотря на заключенный договор аренды, арендатор так и не смог приступить к его исполнению, т.к. не был допущен в здание гостиницы людьми в камуфляжной форме и «титушками».

«Начиная с 30 октября 2015 года ООО «Хотел Проперти» является арендатором гостиничного комплекса, однако приступить к полноценной работе не представляется возможным, т.к. нас не допускают в здание гостиницы, в том числе, непонятные камуфлированные люди, вступившие в преступный сговор с бывшим собственником гостиницы – Скоробогатовым Мстиславом Петровичем. По нашей информации Скоробогатов не только не рассчитался по кредитам гостиницы Лыбидь, а также причастен к ряду финансовых преступлений с такими банками как КБ «Надра» и «Форум». В правоохранительных органах зарегистрировано и расследуется несколько уголовных производств, в связи с чем, Скоробогатов уже долгое время скрывается за пределами Украины, т.е. можно смело утверждать, что данное лицо является профессиональным мошенником», - сообщил Руслан Назарчук.

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По словам представителя компании, после неоднократных попыток мирного урегулирования конфликтной ситуации и неполучения доступа к арендованным помещениям, ООО «Хотел Проперти» вынуждено было обратиться в органы правосудия с соответствующим иском о его вселении в здание гостиницы и устранении препятствий в пользовании арендованным имуществом.

После рассмотрения дела по сути и продолжительных судебных дебатов, судом было принято решение об удовлетворении исковых требований ООО «Хотел Проперти». В данный момент происходит исполнение указанного решения судебными исполнителями. Общественный порядок обеспечивает полиция.

Как сообщил начальник ОДВС Шевченковского РУЮ в г.Киеве Александр Хоришко, в данный момент происходит исполнение приказа о принудительном исполнении решения суда о вселении ООО «Хотел Проперти» в арендованный ними гостиничный комплекс, а также устранение препятствий в пользовании имуществом. Согласно ст.79 ЗУ «Об исполнительном производстве» при исполнении решения суда о вселении законом предусмотрено привлечение сотрудников полиции.

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Напомним, в Главном Управлении Национальной полиции сообщили, в гостинице «Лыбидь» исполнительная служба обеспечивала выполнение решения суда. В свою очередь полиция осуществляла охрану общественного порядка. Около 10:30 граждане, недовольные решением суда и действиями исполнительной службы, начали препятствовать проведению исполнительного производства. Правоохранители вынуждены были вмешаться для стабилизации ситуации и задержали наиболее активных участников стычки для выяснения обстоятельств совершения противоправных действий. Сведения соответствующим образом зарегистрированы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.