В деле о расстреле во Львове много интересной информации - Луценко
Министр надеется на оперативную удачу
Милиция не рассматривает политической версию убийства двух бизнесменов, которое произошло 17 июля во Львове.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО на брифинге для прессы в Черниговской области.
Он подчеркнул, что милиция не рассматривает политическую версию. «Мы рассматриваем версию о сведении счетов в связи с бизнесовой деятельностью, а также возможна версия внутриклановых разборок на территории Львовской области», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.
Он отказался прогнозировать, когда будет завершено расследование. В то же время, он сообщил, что вчера во Львов выехал начальник департамента уголовного розыска генерал Василий ПАСКАЛ, который на месте с бригадой опытных криминалистов будет расследовать это дело.
«Мы надеемся на оперативную удачу, которая поможет как можно скорее раскрыть это убийство», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, добавив, что по данному делу есть много интересной информации, в том числе об используемом оружии, об автомобиле, «интересны круги связей пострадавших – они находились в поле зрения правоохранительных структур, есть различные версии по этому поводу, но я не могу их комментировать, поскольку фактически такие убийства или раскрываются быстро, или нет».
Как сообщал УНИАН, двое бизнесменов, совладельцев Львовской инвестиционной строительной компании Игорь Кульчицкий и Павла ФЕДИВ, были расстреляны в упор неизвестными 17 июля в центре Львова.
По пути в больницу один из бизнесменов И.Кульчицкий, 1973 года рождения, от полученных пулевых ранений скончался. Другой потерпевший в тяжелом состоянии доставлен в реанимационное отделение больницы.
Основной версией, которая отрабатывается стражами порядка, является их деятельность в строительном бизнесе.