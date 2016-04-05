В Одессе протестующие против нового прокурора области разблокировали один из входов в здание прокуратуры

Как сообщила УНИАН известная в городе волонтер, одна из инициаторов акции Наталья Пранжу, сегодня утром разблокирован вход через общественную приемную.

"Пропускаем прокуроров, но только через определенный фейс-контроль. В частности, каждому задают вопросы, касающиеся назначения Стоянова на должность прокурора. Если проверку выдерживают, то проходят внутрь", - сказала Пранжу, добавив, что другие входы остаются заблокированными.

Она акцентировала, что протестная акция будет длиться до тех пор, пока Стоянов остается в должности прокурора области.

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Сейчас на пересечении улиц Пушкинской и Дерибасовской, возле здания прокуратуры, находятся несколько десятков человек. Установлено несколько палаток, а также биотуалет.

"Вчера вечером был концерт - играла группа "Друже Музыка" с Максом Трубниковым. Акция мирная и все больше людей в этом убеждаются. Мы – не агрессивны, мы просто хотим, чтобы в городе был порядок", - акцентировала Пранжу.

Как сообщал УНИАН, с вечера 30 апреля в центре Одессы, под зданием прокуратуры области, проходит акция протеста против назначения Николая Стоянова прокурором Одесской области. С утра 4 апреля входы в здание были заблокированы активистами.

30 марта заместитель генерального прокурора Роман Говда представил Стоянова как руководителя этого надзорного ведомства. В пресс-службе Генеральной прокуратуры сообщили, что Стоянов восстановлен в должности прокурора области, во исполнение решения Одесского окружного административного суда, приказом генпрокурора от 29 марта.

Стоянов уже был прокурором Одесской области. Его назначил на эту должность в мае 2014 года тогдашний генпрокурор Олег Махницкий. Следующий генпрокурор Виталий Ярема уволил Стоянова с этой должности.

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До сих пор прокурором области был Давид Сакварелидзе, которого Виктор Шокин уволил 29 марта, в день голосования в ВР за его отставку с должности генпрокурора.

Сакварелидзе заявил, что причиной его увольнения с должности заместителя генерального прокурора – прокурора Одесской области стала его борьба с коррупцией в прокуратуре.