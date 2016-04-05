Погода на сегодня: вторник будет солнечным и по-весеннему теплым – до +20

Во вторник, 5 апреля, в большинстве регионов Украины, ожидается переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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Небольших дождей стоит ожидать только в Ривненской, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.

Теплее всего сегодня будет на западе страны: днем воздух прогреется до +20..+23, ночью будет +6...+8.

Северные регионы могут рассчитывать на +15..+17, ночью - +2..+4.

В восточных областях синоптики прогнозируют +14..+16, в Луганской области - +12..+14. Ночная температура составит +1..+4.

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В центре Украины будет +15..+18, ночью +3..+6.

В южных областях и в Крыму во вторник днем воздух прогреется до +14..+18, ночью прогнозируют +3..+5.