С "Зоря"-"Машпроект" уволили более 10 сотрудников, причастных к хищению продукции военного назначения

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании, их имена не будут названы до окончания следствия по данному делу.

Согласно сообщению, в числе уволенных сотрудники, занимавшие должности различного уровня – от старших мастеров до руководителей подразделений, в том числе два начальника цеха.

"Предотвращение попытки незаконной продажи комплектующих стало закономерным результатом деятельности службы безопасности ГП "Зоря"-"Машпроект" в сотрудничестве с силовыми структурами Украины. На предприятии в постоянном режиме проводится профилактическая работа по выявлению попыток хищения материальных ценностей, как сырья и материалов, так и изготавливаемых на заводе комплектующих", - отметили на предприятии.

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Однако ранее продукция не относилась к категории военной. Соответственно, хищения предотвращались силами работников службы безопасности завода. Все материалы по хищениям передавались в прокуратуру.

"Инцидент с вывозом и попыткой реализации продукции военного назначения – это первый случай такого рода. Учитывая характер продукции, все мероприятия по выявлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления, не могли проходить без участия Службы безопасности Украины и военной прокуратуры", - отметили на заводе.

Ввиду произошедшего, на предприятии начаты внеплановые проверки наличия материалов и комплектующих. В цехах, где были выявлены хищения, проводится полная инвентаризация. Аналогичные выборочные ревизии пройдут и в других подразделениях.

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Как сообщал УНИАН, сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой и администрацией госпредприятия "Зоря"-"Машпроект" предотвратили продажу в Россию комплектующих для газотурбинных двигателей военного назначения.

Сотрудники спецслужбы задержали двух работников предприятия при продаже через посредников комплекта деталей для двигателей, которые используются на кораблях военно-морских сил РФ.

В рамках открытого уголовного производства работникам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.