СБУ помешала незаконной продаже комплектующих к кораблям ВМФ России (фото, видео)

"Сотрудники спецслужбы задержали двух работников предприятия при продаже через посредников комплекта деталей для двигателей, которые используются на кораблях военно-морских сил РФ. Комплектующие должны были обойтись россиянам в двадцать девять тысяч долларов США", - сообщает пресс-центр СБУ.

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Согласно сообщению, Россия не имеет возможностей для самостоятельного серийного производства газотурбинной техники и запчастей к ней.

Поставки до 2014 года обеспечивались исключительно николаевским предприятием.

Так, как отмечается, во время обысков в квартирах специалистов предприятия сотрудники спецслужбы изъяли триста тысяч гривень и запчасти к двигателям, которые были подготовлены для продажи.

В рамках открытого уголовного производства работникам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.