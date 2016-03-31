Порошенко призывает США и ЕС присоединиться к списку "Савченко-Сенцова"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время выступления на форуме «Борьба Украины за свободу, которая продолжается» сегодня в Вашингтоне.

«Кремль пошел еще дальше. Как минимум 11 украинских граждан стали политическими заключенными в России», - заявил он.

По его словам фарсовые суды, несправедливые приговоры и незаконное задержание героя Украины, народного депутата Надежды Савченко, которая удерживается в России уже 2 года, Олега Сенцова, Кольченко и многих других является просто ужасным.

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По словам президента, некоторые заключенные в России украинцы находятся в критическом состоянии. «Но этот фактор не имеет никакого значения для Москвы, которая до сих пор не позволяет международным врачам посетить их», - заявляет Порошенко.

«Мы утвердили список санкций в отношении лиц, причастных к фарсовым судебным процессам против украинских политических заключенных в России, это так называемый список «Савченко-Сенцова», который очень похож на список Магнитского. Мы ожидаем, что наши американские и европейские партнеры присоединятся к этой инициативе», - заявил президент.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который вводит в действие решение СНБО от 25 марта 2016 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении лиц, причастных к противоправным действиям в отношении Надежды Савченко, Олега Сенцова и Александра Кольченко".