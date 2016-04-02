МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Нагорный Карабах

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается в сообщении, гражданам Украины, которые находятся на упомянутых территориях, настоятельно рекомендуется их покинуть.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации гражданам Украины следует безотлагательно обращаться в дипломатические представительства Украины в Азербайджане +99 450 2557518 или Армении +37 477 10 03 41 или звонить на «горячую линию» МИД Украины +38 044 238 16 57 круглосуточно, подчеркивается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в Карабахе во время боевых действий погибли 12 военнослужащих армии Азербайджана.

Об этом говорится в официальном сообщении Минобороны Азербайджана, передает Oxu.Az.

«Армия Азербайджана молниеносным контрнаступлением прорвала первую линию обороны врага, полностью освободив несколько стратегически важных высот и населенных пунктов. Освобождены высоты вокруг села Талыш, а также населенный пункт Сейсулан», - говорится в сообщении.

Минобороны Азербайджана сообщает, что «в боях армянская сторона потеряла 6 танков, около 15 артиллерийских установок». По информации азербайджанской стороны, погибли «более сотни» армянских военнослужащих.

В то же время, пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян написал на своей странице в Facebook, что «ситуация на границе остаётся напряжённой, бои на разных направлениях продолжаются».

Как сообщает Armenia Today, вице-премьер НКР Артур Агабекян опроверг информацию о том, что азербайджанским ВС удалось захватить села Талыш и Сейсулан.

В ночь с 1 на 2 апреля в зоне карабахского конфликта начались боевые столкновения.