Подготовительное заседание суда по делу о выдаче оружия "титушкам" длится уже 4 часа, адвокаты обвиняемых тянут время
Подготовительное судебное заседание по уголовному производству относительно выдачи оружия так называемым “титушкам” во время Революции Достоинства продолжается уже четыре часа, адвокаты обвиняемых всячески затягивают время, подавая ходатайства.
Как передает корреспондент УНИАН, Святошинский районный суд Киева сегодня начал подготовительное заседание по рассмотрению производства о незаконной выдаче оружия МВД так называемым “титушкам” в феврале 2014 года.
В незаконной выдаче оружия обвиняют трех бывших сотрудников милиции Виталия Степанчука, Романа Калетина, Романа Дихтяря, а также одного гражданского - Ростислава Заворотного.
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Сначала адвокат Заворотного Александр Дульский заявил ходатайство об отводе прокурору Генеральной прокуратуры Александру Ганилову, поскольку, как утверждает адвокат, этот прокурор причастен к фальсификации вещественных доказательств, в частности, по словам Дульского, его подзащитному во время обыска подкинули боевую гранату, что стало главным основанием для взятия его под стражу.
Председательствующая по делу судья Виктория Жмудь отказала в удовлетворении этого ходатайства.
После этого защита обвиняемого подала еще одно ходатайство с требованием вернуть обвинительный акт в Генпрокуратуру, потому что, по мнению адвокатов, он составлен с нарушением действующих норм уголовного законодательства. Адвокаты обосновывали это ходатайство около 2-х часов.
В настоящее время судья удалилась в комнату для совещаний для принятия решения по данному ходатайству.
Во время перерыва в заседании прокурор по делу Ганилов выразил надежду, что сегодня суд еще успеет рассмотреть ходатайство о взятии под стражу одного из обвиняемых — Заворотного. Он также напомнил, что прокуратура передала в суд все необходимые документы по этому поводу.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 27 марта Заворотного - единственного задержанного по делу о незаконной передаче оружия «титушкам» для расстрелов участников Евромайдана - отпустили из-под стражи. Заворотного подозревают в незаконном получении 408 автоматов Калашникова и 90 тыс. патронов.
Ранее группа «Евромайдан SOS» сообщала, что Апелляционный суд Киева намеренно медлил с рассмотрением производства о незаконной передаче оружия МВД милиционерам и «титушкам» для силового разгона Майдана и почти три месяца определял его подсудность. Потом, когда дело передали на рассмотрение в Святошинский суд, остался один день до окончания содержания под стражей Заворотного. Но судья Святошинского суда Жмудь отказалась рассматривать это дело в субботу, 26 марта, единственный день, когда суд мог продлить содержание под стражей Заворотного.
Организация отмечала, что эпизод о незаконной выдаче оружия сам по себе является ключевым для доказательства преследований участников Евромайдана представителями режима экс-президента Украины Виктора Януковича, «поскольку ярко демонстрирует связи между милицией и криминальными группировками для подавления протеста».