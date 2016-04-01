Подготовительное заседание суда по делу о выдаче оружия "титушкам" длится уже 4 часа, адвокаты обвиняемых тянут время

Как передает корреспондент УНИАН, Святошинский районный суд Киева сегодня начал подготовительное заседание по рассмотрению производства о незаконной выдаче оружия МВД так называемым “титушкам” в феврале 2014 года.

В незаконной выдаче оружия обвиняют трех бывших сотрудников милиции Виталия Степанчука, Романа Калетина, Романа Дихтяря, а также одного гражданского - Ростислава Заворотного.

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Сначала адвокат Заворотного Александр Дульский заявил ходатайство об отводе прокурору Генеральной прокуратуры Александру Ганилову, поскольку, как утверждает адвокат, этот прокурор причастен к фальсификации вещественных доказательств, в частности, по словам Дульского, его подзащитному во время обыска подкинули боевую гранату, что стало главным основанием для взятия его под стражу.

Председательствующая по делу судья Виктория Жмудь отказала в удовлетворении этого ходатайства.

После этого защита обвиняемого подала еще одно ходатайство с требованием вернуть обвинительный акт в Генпрокуратуру, потому что, по мнению адвокатов, он составлен с нарушением действующих норм уголовного законодательства. Адвокаты обосновывали это ходатайство около 2-х часов.

В настоящее время судья удалилась в комнату для совещаний для принятия решения по данному ходатайству.

Во время перерыва в заседании прокурор по делу Ганилов выразил надежду, что сегодня суд еще успеет рассмотреть ходатайство о взятии под стражу одного из обвиняемых — Заворотного. Он также напомнил, что прокуратура передала в суд все необходимые документы по этому поводу.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 27 марта Заворотного - единственного задержанного по делу о незаконной передаче оружия «титушкам» для расстрелов участников Евромайдана - отпустили из-под стражи. Заворотного подозревают в незаконном получении 408 автоматов Калашникова и 90 тыс. патронов.

Ранее группа «Евромайдан SOS» сообщала, что Апелляционный суд Киева намеренно медлил с рассмотрением производства о незаконной передаче оружия МВД милиционерам и «титушкам» для силового разгона Майдана и почти три месяца определял его подсудность. Потом, когда дело передали на рассмотрение в Святошинский суд, остался один день до окончания содержания под стражей Заворотного. Но судья Святошинского суда Жмудь отказалась рассматривать это дело в субботу, 26 марта, единственный день, когда суд мог продлить содержание под стражей Заворотного.

Организация отмечала, что эпизод о незаконной выдаче оружия сам по себе является ключевым для доказательства преследований участников Евромайдана представителями режима экс-президента Украины Виктора Януковича, «поскольку ярко демонстрирует связи между милицией и криминальными группировками для подавления протеста».