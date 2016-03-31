В первый день апреля в Украину придет настоящая весна: температура достигнет 23° тепла

1 апреля в Украине температура воздуха в течение дня поднимется до 14-20 градусов тепла, на юго-западе до 20-23 градусов тепла. На Волыни и на северо-востоке ожидается 9-14 градусов тепла, сообщает Opogode.ua.

На севере, западе и в восточных областях Украины пройдут дожди различной интенсивности, местами с грозами. В центре и на юге существенные осадки маловероятны.

В западной части ожидаются дожди с отдельными грозами. Температура воздуха ночью 6-11 градусов тепла, днем ​​15-20 градусов тепла, на Закарпатье до 23 градусов тепла. На Волыни в течение дня 9-14 градусов тепла.

В северных областях местами пройдут дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью 3-9 тепла, днем ​​14-20, в Сумской области 9-12 градусов тепла.

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В центральной части осадков не предвидится. Температура воздуха ночью 6-11 тепла, днем ​​15-20 градусов тепла.

В восточных областях ожидаются местами дожди с грозами. Температура воздуха ночью 2-7 градусов тепла, днем ​​10-16 градусов тепла.

В южной части - преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 5-10 тепла, днем ​​15-22 градуса тепла.

В Киеве 1 апреля грозовые дожди будут чередоваться с прояснениями. Температура воздуха ночью 6-8 тепла, днем ​​17-19 градусов тепла.

Ветер в Украине юго-западный, 5-12 м/с.