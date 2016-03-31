ВР постановила отметить на государственном уровне годовщину освобождения Краматорска и Славянска
18:12, 31 марта 2016Общество
915
Верховная Рада внесла в список памятных дат и юбилеев в 2016 году, которые будут отмечаться на государственном уровне, годовщину освобождения Краматорска и Славянска Донецкой обалсти от пророссийских террористов.
REUTERS
За принятие соответствующего проекта постановления №4060 проголосовало 238 депутатов, отмечается на сайте парламента.
Документом внесены дополнения в постановление ВР №971-VIII от 2 февраля 2016 года "Об отмечании памятных дат и юбилеев в 2016 году".
В список этих дат в разделе "известных событий в Украине" было добавлено 5 июля как вторая годовщина "освобождения городов Краматорска и Славянска от пророссийских террористов".
Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Читайте такжеШтепа: Захват Славянска происходил с ведома и при поддержке сотрудников СБУ и МВД
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter