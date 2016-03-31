ВР постановила отметить на государственном уровне годовщину освобождения Краматорска и Славянска

За принятие соответствующего проекта постановления №4060 проголосовало 238 депутатов, отмечается на сайте парламента.

Документом внесены дополнения в постановление ВР №971-VIII от 2 февраля 2016 года "Об отмечании памятных дат и юбилеев в 2016 году".

В список этих дат в разделе "известных событий в Украине" было добавлено 5 июля как вторая годовщина "освобождения городов Краматорска и Славянска от пророссийских террористов".

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

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