Высший совет юстиции одобрил увольнение еще одного судьи за преследование активистов Майдана
Высший совет юстиции внесет представление на увольнение за нарушение присяги еще одного судьи - Светланы Гайдук из Шевченковского районного суда Киева.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом по итогам тайного голосования сообщил председатель Высшего совета юстиции Игорь Бенедисюк.
Таким образом, на сегодняшнем заседании ВСЮ принял решение внести представление об увольнении с должности за нарушение присяги в целом в отношении шести судей, из которых 5 – судьи Апелляционного суда Киева Светлана Коваль, Александр Бец, Мария Приндюк, Ольга Ефимова и Людмила Бартащук.
Решения приняты по результатам рассмотрения дисциплинарных дел, открытых по заключениям Временной специальной комиссии по проверке судей судов общей юрисдикции.
Высший совет юстиции пришел к заключению, что этими судьями во время рассмотрения дел в отношении участников массовых акций протеста были допущены действия, которые не совместимы с занятием должности судьи и свидетельствуют о нарушении ими присяги.
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«Речь идет, прежде всего, об игнорировании следственными судьями обязанности по контролю над соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве. Мы установили, что следственные судьи при рассмотрении ряда дел не дали оценки нарушению прав лица, в частности на защиту, не отреагировали на предоставление следствием неполных или ненадлежащих доказательств, не обратили внимание на явные признаки применения к подсудимым насилия. Напомню, что части шестая-девятая статьи 206 Уголовного процессуального кодекса Украины напрямую обязывают судью самостоятельно, независимо от просьбы лица, реагировать на факты применения насилия во время задержания и предварительного расследования», – подчеркнул Бенедисюк.
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Всего по состоянию на сегодня Высший совет юстиции завершил рассмотрение 39 из 41 дисциплинарного дела, открытого по заключениям Временной специальной комиссии по проверке судей судов общей юрисдикции. В отношении 29 судей, которые выносили решения против активистов Майдана, поддержаны заключения Комиссии и приняты решения о внесении представлений об увольнении за нарушение присяги судьи. В отношении восьми судей – тоже констатированы нарушения, но направлены соответствующие заявления в Высшую квалификационную комиссию судей Украины для наложения более мягкого дисциплинарного взыскания. В отношении шести судей – отказано во внесении представления об увольнении.