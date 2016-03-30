Из более 17 тысяч сотрудников Службы безопасности люстрированы лишь 58 - СБУ

Об этом на брифинге сообщил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук.

Он рассказал, что хотя процесс люстрации должен был завершиться 31 декабря прошлого года, в СБУ он еще продолжается, поскольку в Службе безопасности еще и до сих пор не получили ответы на запросы в отношении своих сотрудников от других ведомств.

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По словам Ткачука, люстрационной проверке подлежит 17284 сотрудника. Соответствующие запросы в отношении их были направлены во все органы, которые по закону об очищении власти причастны к процессу люстрации. "Но мы сегодня еще получаем ответы на эти запросы, в частности от Государственной фискальной службы. Единственный, кто прислал все ответы, - Государственный отраслевой архив СБУ".

Говоря о количестве люстрированных сотрудников СБУ, Ткачук отметил, что еще до начала люстрации - 23 ноября 2014 г - из рядов СБУ уволились 2293 человека, а с 24 ноября до сегодняшнего дня – еще 1022 человека. Около 40% из них могли быть люстрированы.

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Он также объяснил, что люстрированы де-юре лишь 58 человек. В их числе есть как служившие в органах КГБ СССР, так и те, кто представил недостоверные данные о себе, или не представил о себе соответствующие документы.

Еще 89 человек - штатные сотрудники КГБ или окончившие вуз КГБ - избежали люстрации потому, что с апреля 2014 года по сентябрь 2014 г активно участвовали в АТО.

"В настоящее время полностью завершена проверка в отношении более 7 тыс человек, а в отношении 10278 сотрудников еще не поступили ответы из других ведомств на запросы", - отметил Ткачук.

Кроме того, он сообщил, что низкие темпы люстрации ныне в Центральном управлении СБУ - 20%. Такой низкий показатель, по его словам, из-за того, что другие ведомства, в частности Государственная фискальная служба, не ответили на запросы.

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Ткачук, вместе с тем, не считает, что имеет место саботаж со стороны налоговиков или других органов. Он объясняет задержку большими нагрузками на эти ведомства именно в работе с запросами как от СБУ, так и от других ведомств, где также продолжается люстрация.

Также он прогнозирует, что по имеющейся на сегодняшний день информации, могут быть люстрированы еще 17 сотрудников: "в отношении их мы ожидаем документы, чтобы формально закончить процесс люстрации и люстрировать их или нет".