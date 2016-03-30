Из более 17 тысяч сотрудников Службы безопасности люстрированы лишь 58 - СБУ
Из более 17 тысяч сотрудников Службы безопасности Украины люстрировано лишь 58, однако процесс люстрации еще не завершен, могут быть люстрированы еще 17 человек.
Об этом на брифинге сообщил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук.
Он рассказал, что хотя процесс люстрации должен был завершиться 31 декабря прошлого года, в СБУ он еще продолжается, поскольку в Службе безопасности еще и до сих пор не получили ответы на запросы в отношении своих сотрудников от других ведомств.
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По словам Ткачука, люстрационной проверке подлежит 17284 сотрудника. Соответствующие запросы в отношении их были направлены во все органы, которые по закону об очищении власти причастны к процессу люстрации. "Но мы сегодня еще получаем ответы на эти запросы, в частности от Государственной фискальной службы. Единственный, кто прислал все ответы, - Государственный отраслевой архив СБУ".
Говоря о количестве люстрированных сотрудников СБУ, Ткачук отметил, что еще до начала люстрации - 23 ноября 2014 г - из рядов СБУ уволились 2293 человека, а с 24 ноября до сегодняшнего дня – еще 1022 человека. Около 40% из них могли быть люстрированы.
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Он также объяснил, что люстрированы де-юре лишь 58 человек. В их числе есть как служившие в органах КГБ СССР, так и те, кто представил недостоверные данные о себе, или не представил о себе соответствующие документы.
Еще 89 человек - штатные сотрудники КГБ или окончившие вуз КГБ - избежали люстрации потому, что с апреля 2014 года по сентябрь 2014 г активно участвовали в АТО.
"В настоящее время полностью завершена проверка в отношении более 7 тыс человек, а в отношении 10278 сотрудников еще не поступили ответы из других ведомств на запросы", - отметил Ткачук.
Кроме того, он сообщил, что низкие темпы люстрации ныне в Центральном управлении СБУ - 20%. Такой низкий показатель, по его словам, из-за того, что другие ведомства, в частности Государственная фискальная служба, не ответили на запросы.
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Ткачук, вместе с тем, не считает, что имеет место саботаж со стороны налоговиков или других органов. Он объясняет задержку большими нагрузками на эти ведомства именно в работе с запросами как от СБУ, так и от других ведомств, где также продолжается люстрация.
Также он прогнозирует, что по имеющейся на сегодняшний день информации, могут быть люстрированы еще 17 сотрудников: "в отношении их мы ожидаем документы, чтобы формально закончить процесс люстрации и люстрировать их или нет".