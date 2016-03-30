Житель Луганщины, взорвавший украинских военных "банкой меда", получил 15 лет тюрьмы

Как сообщает прокуратура Луганской области, житель Станично-Луганского района признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 258 УК Украины (совершение террористического акта, приведшего к гибели человека) и ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 УК Украины (незаконченное покушение на повторное совершение террористического акта).

Напомним, в январе 2015 года мужчина принес на блокпост ВСУ и подарил военным полиэтиленовый пакет с банкой меда, которая оказалась замаскированным неизвестным взрывным устройством, в результате взрыва которого погиб один военнослужащий, а еще трое были тяжело ранены.

Как отмечает прокуратура, в феврале 2015 года этот же человек пыталася совершить повторный террористический акт с помощью взрывчатки. Однако при подготовке к его совершению мужчина был задержан сотрудниками полиции.

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