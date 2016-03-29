Адвокат Грабовский обещал своим похитителям больше не защищать российского ГРУшника Александрова (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, это видео продемонстрировал заместитель Генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос.

На видео неизвестный за кадром спрашивает Грабовского, будет ли он в дальнейшем осуществлять защиту Александрова. В ответ Грабовский отказывается от дальнейшей защиты Александрова: “Я адвокат Грабовский Юрий Леонидович, обещаю и обязуюсь прекратить оказание правовой помощи обвиняемому Александрову в рамках уголовного производства, которое проходит в Голосеевском районном суде Киева”.

Далее голос за кадром спрашивает: Почему?: "Потому что я не считаю возможным защищать его в дальнейшем в этом деле".

Голос за кадром снова спрашивает: "Вы поняли свою ошибку?" "Да, я понял свою ошибку", - сказал Грабовский.

На этом видео, продемонстрированное Матиосом, завершается.

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На видео Грабовский выглядит необычно уставшим.

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Как сообщал УНИАН, 10 марта стало известно об исчезновении адвоката Грабовского, который жил в гостинице в Одессе. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Грабовский был защитником российского ГРУшника Александрова, задержанного на Донбассе в мае 2015 года.

Ранее в Одессе был задержан один из подозреваемых в похищении Грабовского.

25 марта главный баас прокурор Анатолий Матиос сообщил, что тело адвоката было найдено в 27 км от города Жашков Черкасской области. Также Матиос заявил, что правоохранители задержали второго подозреваемого в убийстве адвоката Грабовского, который и указал на место и обстоятельства преступления.

Кроме того, по словам Матиоса, "адвокат Грабовский был убит насильственным путем с достреливанием из огнестрельного оружия". На месте убийства были уничтожены вещественные доказательства преступления.