Умер режиссер легендарного фильма "Вий" Георгий Кропачев

Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России, передают российские СМИ. "Вий" стал первой режиссерской работой Георгия Кропачева (совместно с Константином Ершовым), известного в кинематографе прежде всего в качестве художника-постановщика.

Главные роли в "Вие" исполнили Леонид Куравлев (Хома Брут) и Наталья Варлей (панночка). Картина вышла на экраны в 1967 году. Фильм "Вий" основан на одноименно повести Николая Гоголя. Долгое время его называли единственным в СССР фильмом ужасов. Ленту показывали в США, Аргентине, Франции и Финляндии.

Как художник-постановщик Кропачев участвовал в съемках таких фильмов, как "Трудно быть богом", "Хрусталев, машину!", "Софья Ковалевская", "Любовь с первого взгляда", "Три толстяка" и "Гамлет".

Георгий Кропачев родился в 1930 году в Ленинграде. Он окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, а затем Высшие курсы сценаристов и режиссеров, и с 1955 года работал на "Ленфильме".