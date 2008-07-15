Тимошенко поставила ультиматум производителям курятины

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает отменить государственные дотации для предприятий-монополистов по производству птицы, если до начала августа цены на их продукцию существенно не снизятся.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на селекторном совещании с руководителями облгосадминистраций.

Ю.ТИМОШЕНКО выразила возмущение необоснованно высокими и постоянно растущими ценами на курятину, подчеркнув, что за последние месяцы это является основным фактором, который негативно влияет на инфляцию в стране.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что ни Антимонопольный комитет, ни Генеральная прокуратура не предпринимают никаких действий в отношении этих предприятий.

«Окорочка птицы сегодня в Украине стоят 22-23 грн., в то время когда во всем мире оптово их продают по 10-11 грн. Скажите, пожалуйста, что это за особенные условия для украинцев? Что это за специальная политика сговора и коррупции? И при этом еще и дотации из бюджета получают… Если еще месяц эта позиция покажет нам инфляцию, я обещаю вам сейчас, в присутствии всей страны, что дотации монополистам-производителям мяса птицы будут сняты. И правительство примет такое решение, вопреки всем существующим обстоятельствам, касаемо монополизации этих структур», - сказала она.