Журналисты требуют от Ющенко и Медведько объяснений

Независимый медиа профсоюз Украины требует у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО объяснений относительно применения силового привода на допрос журналиста "Украинской правды" Сергея ЛЕЩЕНКО.

Как говорится в переданном УНИАН сообщении независимого медиа профсоюза Украины, журналисты расценивают вчерашние действия ГПУ в отношении С.ЛЕЩЕНКО как “покушение на профессию и выборочное применение закона” и призывают это ведомство уважать работу журналистов.

“Очевидно, ощущая свое бессилие в действиях в отношении политиков, которые могут себе позволить едва ли не публично игнорировать вызовы на допросы, прокуратура избрала себе удобную и беззащитную мишень – журналиста”, – говорится в заявлении Медиа профсоюза.

Как сообщал УНИАН, вчера, 14 июля, журналиста "Украинской правды" С.ЛЕЩЕНКО, который взял интервью у народного депутата Давида ЖВАНИИ относительно отравления в 2004 году тогдашнего кандидата в Президенты Украины Виктора ЮЩЕНКО допрашивали в Генпрокуратуре более 7 часов. К журналисту была применена процедура силового привода на допрос. Следователь также вручил повестку С.ЛЕЩЕНКО о следующем допросе, который должен состояться в среду, 16 июля.