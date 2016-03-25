Состояние Савченко резко ухудшилось - МИД Украины

Об этом рассказали генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону Виталий Москаленко и вице-консул Александр Ковтун, пишет ТСН.

По их словам, Савченко ныне выходит из сухого голодания, но ее организм не воспринимает не только пищу, но и воду. Ее сильно тошнит, кроме того, началась сильная аллергия на все продукты, которые она пытается употреблять. Сильно отекают ноги.

Также дипломаты сообщили, что уже длительное время у Савченко снижены давление и температура тела, а уровень ацетона в крови повышается.

Надежда требует, чтобы ее осмотрели украинские или зарубежные врачи, ведь российские медики, по ее словам только измеряют температуру и давление, но качественной помощи не оказывают.

Читайте такжеМИД требует от РФ допустить к Савченко украинских врачей

Как сообщал УНИАН, суд в России 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков.

Также суд присудил Савченко штраф в 30 тыс. рублей за «незаконное пересечение границы».

Савченко и ее защита обвинения отвергают и утверждают, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили боевики, которые затем принудительно переправили ее в Россию.

Читайте такжеСавченко запретила адвокатам обжаловать приговор и просить помилования (письмо)

Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.

За время содержания в СИЗО Савченко несколько раз объявляла голодовку и угрожает начать сухую голодовку с 6 апреля.