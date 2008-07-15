Лукьяновский СИЗО переедет на окраину Киева

Перенесение Лукьяновского следственного изолятора на окраину Киева может произойти уже через 2-3 года при условии надлежащего финансирования.

Как передает корреспондент УНИАН, такую уверенность выразил министр юстиции Николай ОНИЩУК сегодня на пресс-конференции по случаю 90-й годовщины образования Минюста Украины.

“Я знаю, что на сегодня ведутся переговоры с инвесторами, которые готовы на выделенной на окраине города площадке построить современное учреждение содержания осужденных и находящихся под следствием”, - сообщил Н.ОНИЩУК.

Он также отметил, что сегодня в Украине нет ни одного учреждения пенитенциарной системы, которое бы соответствовало европейским требованиям. “Подавляющее большинство из них было построено 50-150 лет назад. Минюст заинтересован в том, чтобы создавать новые учреждения содержания осужденных блочного типа с учетом всех требований безопасности. Мы поддерживаем в этом органы власти, которые проводят такую работу”, - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, Н.ОНИЩУК считает, что исправительные колонии, тюрьмы и следственные изоляторы должны быть вынесены за пределы городов. По его словам, на новые тюрьмы государство денег не имеет, поэтому будет лишь приветствовать предложения инвесторов построить новые тюрьмы за городом, а взамен получить в распоряжение старые тюремные помещения.