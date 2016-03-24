С комбата ОУН, громившего российские банки в Киеве, полностью сняли домашний арест
Апелляционный суд Киева сменил меру пресечения командиру батальона ОУН Николаю Коханивскому, подозреваемого в погромах отделений "Альфа-банка", "Сбербанка России" и офиса бизнесмена Рината Ахметова в центре Киева.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook сам Коханивский.
"Слава Иисусу Христу! Апелляционный суд города Киева изменил мне меру пресечения с домашнего ареста на личное обязательство", - написал он.
Напомним, 26 февраля суд избрал Коханивскому меру пресечения в виде домашнего ареста с 20:00 до 6:00 на 2 месяца.
"Решение абсолютно несправедливое. Я не являюсь человеком, который будет прятаться, убегать из этой страны. Я ее защищаю и, громя московские банки, офис сепаратиста Рината Ахметова, я защищал свою страну, а не совершал какие-то хулиганские действия", - заявил тогда он.
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Как сообщал УНИАН, 20 февраля днем в центре Киева неизвестные лица камнями побили стекла в витринах "Альфа-банка", "Сбербанка России" и в офисе украинского бизнесмена Рината Ахметова.
Вскоре полиция установила самых активных участников погромов отделений российских банков. Коханивскому следователи сообщили о подозрении в совершении им преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.