Эксперт: Россия привяжет цену на газ к решению НАТО по ПДЧ для Украины
Бородин прогнозирует 450 долларов
|Костантин БОРОДИН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом К.БОРОДИН сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.
«Договор с Россией на 2009 год будет подписываться в декабре после саммита НАТО, и цена будет зависеть от итогов этого саммита (присоединится ли Украина к Плану действий по членству в НАТО или нет - УНИАН), - сказал К.БОРОДИН.
Также эксперт прогнозирует, что цена на газ для Украины в 2009 году может вырасти со 179,5 долл. за тысячу кубометров до 450 долл.
По словам К.БОРОДИНА, средняя цена экспортных контрактов «Газпрома» во втором квартале составляла 408-409 долл. за тысячу кубометров, а прогнозная цена к концу 2008 года колеблется в пределах 500-600 долл.
При этом он добавил, что цена на газ высчитывается по формуле, и она привязана к ценам на нефть. «Цена барреля нефти множится на коэффициент 4,4», - добавил эксперт. Т.е., если сегодня цена нефти составляет около 140 долл./барр., то цена на газ в Европе будет в пределах 600 долл. за тысячу кубометров, а если подсчитать цену для Украины, то необходимо отнять затраты на транспортировку (примерно 50 долл. за тысячу кубометров), сказал К.БОРОДИН.