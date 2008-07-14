Эксперт: Россия привяжет цену на газ к решению НАТО по ПДЧ для Украины

Руководитель Центра энергетических исследований Константин БОРОДИН прогнозирует, что договор о поставках в Украину природного газа в 2009 году, скорее всего, будет подписан с Россией в декабре, после саммита НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом К.БОРОДИН сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Договор с Россией на 2009 год будет подписываться в декабре после саммита НАТО, и цена будет зависеть от итогов этого саммита (присоединится ли Украина к Плану действий по членству в НАТО или нет - УНИАН), - сказал К.БОРОДИН.

Также эксперт прогнозирует, что цена на газ для Украины в 2009 году может вырасти со 179,5 долл. за тысячу кубометров до 450 долл.

По словам К.БОРОДИНА, средняя цена экспортных контрактов «Газпрома» во втором квартале составляла 408-409 долл. за тысячу кубометров, а прогнозная цена к концу 2008 года колеблется в пределах 500-600 долл.

При этом он добавил, что цена на газ высчитывается по формуле, и она привязана к ценам на нефть. «Цена барреля нефти множится на коэффициент 4,4», - добавил эксперт. Т.е., если сегодня цена нефти составляет около 140 долл./барр., то цена на газ в Европе будет в пределах 600 долл. за тысячу кубометров, а если подсчитать цену для Украины, то необходимо отнять затраты на транспортировку (примерно 50 долл. за тысячу кубометров), сказал К.БОРОДИН.