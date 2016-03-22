Из-за взрыва в центре Кировограда госпитализированы двое мужчин
В результате взрыва в центре Кировограда ранены двое мужчин.
Как сообщила УНИАН главный врач Кировоградской областной больницы Лариса Андреева, в больницу госпитализированы двое мужчин, которые пострадали в результате взрыва на площади Богдана Хмельницкого.
Сейчас они находятся в операционной.
«У одного мужчины осколочные ранения верхних и нижних конечностей, у другого – брюшной полости», - отметила Андреева.
Пока врачи не готовы давать любые прогнозы.
Как сообщал УНИАН, сегодня около 11 часов на площади Богдана Хмельницкого в центре Кировограда возле офисных центров прогремел мощный взрыв.
По данным полиции, взорвалось неизвестное устройство, который был оставлен в металлическом баке для мусора. Фрагменты взрывного устройства отобраны для проведения специальных экспертиз.
Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15 и ч. 2 ст. 115 УКУ (покушение на убийство).