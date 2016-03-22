В центре Кировограда прогремел взрыв (фото, видео)

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникации ГУ Национальной полиции в Кировоградской области, на месте происшествия работают специалисты взрывотехнической службы.

По предварительной информации, от взрыва пострадал один человек, повреждены два автомобиля.

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Согласно сообщению, фрагменты взрывного механизма изъяты.

Что именно стало причиной взрыва, определит экспертиза. Проводится расследование.

Фото использованы с сайта persha.kr.ua.