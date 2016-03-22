В центре Кировограда прогремел взрыв (фото, видео)

12:41, 22 марта 2016
Общество
20508 0
обновлено

В центре Кировограда на площади Богдана Хмельницкого возле офисных центров сегодня утром прогремел взрыв.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникации ГУ Национальной полиции в Кировоградской области, на месте происшествия работают специалисты взрывотехнической службы.

По предварительной информации, от взрыва пострадал один человек, повреждены два автомобиля.

Читайте такжеВ Киеве неизвестный бросил взрывчатку в магазин детской одежды (фото)

Согласно сообщению, фрагменты взрывного механизма изъяты.

Что именно стало причиной взрыва, определит экспертиза. Проводится расследование.

Фото использованы с сайта persha.kr.ua.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter