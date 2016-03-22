В центре Кировограда прогремел взрыв (фото, видео)
12:41, 22 марта 2016Общество
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В центре Кировограда на площади Богдана Хмельницкого возле офисных центров сегодня утром прогремел взрыв.
Как сообщили УНИАН в секторе коммуникации ГУ Национальной полиции в Кировоградской области, на месте происшествия работают специалисты взрывотехнической службы.
По предварительной информации, от взрыва пострадал один человек, повреждены два автомобиля.
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Согласно сообщению, фрагменты взрывного механизма изъяты.
Что именно стало причиной взрыва, определит экспертиза. Проводится расследование.
Фото использованы с сайта persha.kr.ua.
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