Аваков анонсировал начало работы патрульной полиции еще в трех городах
22:24, 21 марта 2016Общество
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Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о начале работы новой патрульной полиции на этой неделе еще в трех городах.
Аваков анонсировал начало работы патрульной полиции еще в трех городах / фото: УНИАН
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"...Завтра запускаем новую патрульную полицию в Житомире, в четверг - в Борисполе, в воскресенье - в Черновцах", - отметил он.
А также, по словам министра внутренних дел, в субботу "состоятся большие учения Нацгвардии в Петровцах".
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Ранее УНИАН сообщал, что 1 марта в Черкассах на площади Богдана Хмельницкого состоялась церемония принесения присяги работниками патрульной полиции города.
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