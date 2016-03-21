Аваков анонсировал начало работы патрульной полиции еще в трех городах

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"...Завтра запускаем новую патрульную полицию в Житомире, в четверг - в Борисполе, в воскресенье - в Черновцах", - отметил он.

А также, по словам министра внутренних дел, в субботу "состоятся большие учения Нацгвардии в Петровцах".

Читайте такжеВ Полтаве патрульные полицейские приняли присягу (фото)

Ранее УНИАН сообщал, что 1 марта в Черкассах на площади Богдана Хмельницкого состоялась церемония принесения присяги работниками патрульной полиции города.