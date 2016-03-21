"Азовец" Краснов заявил о причастности к энергоблокаде Крыма и мести со стороны СБУ

Во время судебного заседания по изменению меры пресечения "азовец" Станислав Краснов заявил, что помешал коррупционным действиям СБУ на границе с Крымом, и задержание – это месть. Его цитирует "Украинская правда".

Читайте такжеРоссийский "ГРУшник" узнал свой голос на записи разговора с якобы Красновым

"Когда я вместе с друзьями перекрывал поток контрабанды... С каждой фуры СБУ получало минимум 10 тысяч долларов", - утверждает он.

"И самое главное, что я вместе с соратниками сделали там - упавшие опоры. Я непосредственно к этому причастен, и СБУ знает - если бы не я, то электроснабжение Крыма продолжалось бы", - отметил Краснов.

Вместе с тем Краснов попросил суд не заключать его под стражу: "Я прошу не сажать меня. Я боюсь за собственное здоровье и жизнь. Там может произойти что угодно без присмотра моих друзей и адвокатов. И чтобы я имел возможность хоть как-то себя защищать, потому что если меня посадят, то выпустят минимум через год".

Как сообщал УНИАН, председатель Гражданского корпуса "Азов-Крым" задержали в ночь на 28 февраля на Киевщине. В СБУ утверждают, что он вместе со своей подругой Оксаной Шелест незаконно хранили оружие и взрывчатку. Также СБУ заявила, что Краснов был агентом российской ФСБ и готовил теракты в Украине.

Читайте такжеСБУ опубликовала разговор якобы "азовца" Краснова с российским ГРУшником (видео)

Адвокат Краснова Андрей Мамалыга заявил, что сотрудники СБУ к его подзащитному применяли пытки, требуя сознаться о тайнике с оружием.

3 марта суд избрал Краснову меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Кроме того, суд обязал Краснова сдать паспорт гражданина Украины и заграничный паспорт, а также обязал органы прокуратуры провести проверку факта его избиения и направить его к судебно-медицинскому эксперту, который задокументирует телесные повреждения.

В тот же день Краснову предъявили новые подозрения - в подготовке терактов, шпионаже и государственной измене.

15 марта следователи СБУ обратились в суд с просьбой об изменении меры пресечения Краснову с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей.