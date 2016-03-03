"Азовец" Краснов потерял сознание в суде во время вручения подозрения: обвиняют в терроризме (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, в то же время подозреваемому стало плохо, и его отвезли в больницу.

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Прокуратура просила суд избрать Краснову меру пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой в виде внесения залога в размере 20 млн грн.

После этого в зал судебных заседаний вошли сотрудники СБУ и пытались вручить Краснову новое подозрение - в подготовке и совершении террористического акта. В это время ему стало плохо, и он потерял сознание.

В суд вызвали бригаду «скорой медицинской помощи», но еще до приезда медиков Краснова увезли в больницу на другом автомобиле.

Как сообщал УНИАН, председателя гражданского корпуса “Азов-Крым” Краснова задержали в ночь на 28 февраля в Киевской области.

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В СБУ утверждают, что он вместе со своей подругой Оксаной Шелест незаконно хранил оружие и взрывчатку. Также СБУ заявила, что Краснов был агентом российской ФСБ и готовил теракты в Украине.