Террористы на оккупированном Донбассе создали 62 лагеря, где пытали и убивали заложников - Матиос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос сегодня на брифинге в Киеве.

"По установленным данным, в течение 2014-2015 и частично 2016 годов боевиками террористических организаций на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей было создано 62 лагеря и других места незаконного удержания захваченных украинских военнослужащих, гражданских лиц, волонтеров и журналистов", - заявил он.

По словам Матиоса, всего в этих местах содержалось более 3 тысяч украинских граждан и военных.

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По его словам, на основании свидетельств лиц, которые находились в этих местах, установлено, что в лагерях осуществлялось принудительное выполнение тяжелых работ независимо от пола, все заложники подвергались жестоким пыткам, избиениям, а в отдельных случаях совершались убийства.

"Заложники содержались в непригодных для любого человеческого пребывания помещениях, для наказания лишались воды, питания, возможности справления физиологических потребностей и необходимой медицинской помощи", - добавил главный военный прокурор.

Он добавил, что по этим фактами допрошено более 560 человек, которые дали исчерпывающие показания о поведении представителей террористических организаций в отношении украинских граждан.

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