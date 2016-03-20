Садовый: Цель провокации по срыву мероприятий ЛГБТ-сообщества - дискредитация Украины

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Вчерашние события во Львове - следствие хорошо спланированной операции. Участники с обеих сторон выступили сознательными или несознательными участниками "картинки". Накануне мероприятия я предупредил председателя ОГА о том, что цель провокации - международная дискредитация Украины и попросил совершить все действия в пределах его полномочий, чтобы не допустить этого сценария. Знаю, что он обсуждал эту ситуацию с СБУ. Надеюсь, сделали все, что могли. Слава Богу, никто не пострадал. Есть репутационные потери", - отметил мэр Львова.

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Он также добавил, что решение суда о запрете проведения 19 марта любых массовых мероприятий возле Львовского оперного театра было правильным.

"Ибо прямые столкновения и кровь на улицах Львова - это то, чего хотели наши недруги", - убежден Садовый.

Как сообщал УНИАН, 16 марта Львовский городской совет заявил, что считает нецелесообразным проведение в городе пешего ЛГБТ-квеста, который на 19 марта анонсировали организаторы "Фестиваля равенства".

Львовский окружной админсуд запретил проведение ЛГБТ-квеста на площади перед оперным театром.

Представители сообщества решили провести свою конференцию в гостинице "Днестр". Позже возле этого отеля собрались мужчины в балаклавах, потом из-за сообщения о минировании гостиницы участники акции были эвакуированы на автобусах правоохранителей. При выезде от гостиницы неизвестные в балаклавах забросали камнями и петардами автобусы, в которых находились участники и организаторы фестиваля. Никто из них не пострадал.

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По данным правоохранителей, полиция не задерживала людей, которые бросали камни в автобусы, ограничившись профилактическими беседами.

В украинском представительстве международной правозащитной организации Amnesty International подчеркнули, что заявления власти относительно ЛГБТ поощряют праворадикалов к насильственным действиям против представителей сообщества.