На Волыни BMW столкнулась с автобусом: четверо погибших

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Луцка, ДТП произошло сегодня, около 13.00 на трассе Н-22 "Устилуг-Луцк-Ровно" на выезде из Владимира-Волынского в направлении Луцка.

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Автомобиль BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом, который двигался из Польши в Луцк.

В результате ДТП все четыре пассажира BMW погибли на месте: трое мужчин и одна женщина. Сам автомобиль превратился в груду металлолома. В больницу госпитализирована одна из пассажиров автобуса. По словам свидетеля, автомобиль выехал на встречную полосу, и его начало заносить. Он ударился левым боком в лобовую часть автобуса.

Сейчас на месте работают два экипажа патрульной полиции Луцка, охраняют место ДТП и регулируют движение транспорта.

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"Движение происходит по одной проезжей полосе. Детали изучает следственно-оперативная группа из Владимира-Волынского",- добавили в патрульной полиции.