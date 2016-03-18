Во Львове перед Оперным театром появится "сухой" фонтан

Львовский городской совет дал согласие на демонтаж фонтана перед Оперным театром и сооружение на его месте «сухого» фонтана.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, на площади перед Львовским национальным академическим театром оперы и балета им. С.Крушельницкой возведут светомузыкальный «сухой» фонтан (без чаши).

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Инвестор - благотворительный фонд «Сокар-Благо», завершил проектирование и весной 2016 года начнет работы. Все инженерное оборудование заказано в Канаде. Ориентировочная стоимость фонтана вместе с ремонтом площади – 300 тыс. евро.

«Европа давно отошла от привычных фонтанов, потому что в чаше скапливается очень много грязи, а также потому, что из нее уходят огромные испарения – около 20% в жаркий день. Поэтому есть идея сделать фонтан в один уровень с гранитной мостовой», - отметил главный архитектор Львова Юлиан Чаплинский.

Как рассказал архитектор проекта Иван Юнаков, саму площадь возле Оперного театра полностью обновят: здесь обустроят клумбы, насадят зелень, чтобы создать ею шумовой экран от проспекта, который проходит с обеих сторон от театра, и обеспечить звуковую изоляцию.

В фонтане также установят метеостанцию, которая будет следить за направлением ветра и влажностью и регулировать высоту воды.

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Кроме того, он будет светомузыкальным: как подчеркивает Юнаков, музыка будет играть не постоянно, а будет соединена с Оперным театром – то есть то, что будет происходить там, одновременно будет слышно и на улице. Также на площади встроят светодиодные светильники для подчеркивания величия театра и подсветят лавочки.

Нынешний фонтан перед Оперным театром был построен в 2008 году.