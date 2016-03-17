В Грозном напали на украинского консула (видео)

Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

"Из Грозного: 16 марта во время нападения на главу рос. "Комитета по противодействию пыткам" один из нападавших нанес удар украинскому консулу", - говорится в его сообщении.

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Пока других подробностей министр не раскрыл.

Из Грозного: 16 марта во время нападения на главу рус. «Комитета по противодействию пыткам» один из нападавших нанес удар украинскому консулу. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) March 17, 2016

Консул дважды вызывал скорую маме С.Клиха Тамаре Ивановне (сердечные приступы). Я в Брюсселе и вся эта и др. инфо дойдет до наших евро. партнеров — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) March 17, 2016

Ранее сообщалось, что в Грозном около 15 человек напали на главу "Комитета по противодействию пыток" Игоря Каляпина. Он должен был встретиться с журналистами и правозащитниками, которые прибыли на процесс по делу Николая Карпюка и Станислава Клиха, однако его выселили из гостиницы "Грозный-сити" и возле входа забросали яйцами, тортом, мукой и зеленкой.