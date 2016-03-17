В Грозном напали на украинского консула (видео)

17:57, 17 марта 2016
Общество
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В Грозном во время нападения на руководителя "Комитета по противодействию пыткам" один из нападавших ударил украинского консула Александра Ковтуна.

facebook.com/anton.naumlyuk

Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

"Из Грозного: 16 марта во время нападения на главу рос. "Комитета по противодействию пыткам" один из нападавших нанес удар украинскому консулу", - говорится в его сообщении.

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Пока других подробностей министр не раскрыл.

Ранее сообщалось, что в Грозном около 15 человек напали на главу "Комитета по противодействию пыток" Игоря Каляпина. Он должен был встретиться с журналистами и правозащитниками, которые прибыли на процесс по делу Николая Карпюка и Станислава Клиха, однако его выселили из гостиницы "Грозный-сити" и возле входа забросали яйцами, тортом, мукой и зеленкой.

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