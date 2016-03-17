В Кривом Роге откроют памятник погибшим в зоне АТО героям (фото)

Об этом сообщает 0564.ua.

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"В субботу, 19 марта, в 13:00 на площади возле Терновского райисполкома ( ул.Короленко, 1а), состоится церемония открытия, в которой примут участие представители Всеукраинского объединения "Визвольний рух", городских властей, все, кто помнит и чтит подвиг наших земляков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на открытие приглашены родственники погибших Героев, представители городских и районных исполкомов, общественные организации Кривого Рога, волонтеры, военные капелланы. Также со всех уголков страны в Кривой Рог на открытие приедут "киборги», бойцы 3 спецбатальона Кировоград, 17 танковой бригады, 40 батальона «Кривбасс», 93 бригады.