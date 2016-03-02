Луцкий памятник Кузьме временно демонтировали по просьбе матери из-за несхожести с музыкантом

Как сообщает отдел информационной работы Луцкого горсовета, Ольга Кузьменко обратилась с официальным письмом к городскому голове Николаю Романюку с просьбой осуществить демонтаж для дальнейшей реконструкции памятника.

В письме она сообщила, что доверила реализовать работу по реконструкции двум киевским скульпторам. Средства на проведение этих работ предоставит предприниматель, депутат Луцкого городского совета Андрей Покровский, который был инициатором установки первого в Украине памятника лидеру группы "Скрябин" в Луцке.

Этот памятник, установленный 1 октября 2015 года на территории “Сити-Парка” на проспекте Свободы, сейчас находится в коммунальной собственности.

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Как уточнил УНИАН помощник депутата Покровского Тарас Шкитер, новая скульптура должна появиться на прежнем месте ко дню рождения Андрея Кузьменко, 17 августа этого года.

В социальной сети Facebook в группе "СКРЯБИН. Фан-клуб "Модная страна" Луцк" Ольга Кузьменко написала: "К счастью, у нас нет никаких недоразумений с человеком, который решил почтить память о Кузьме таким образом. Вместе с ним мы пришли к согласию относительно новых исполнителей этой ответственной работы - это скульпторы из Киева. Однако их имена разглашать пока не будем. Они определили срок для выполнения такой портретной работы 4-6 месяцев. Я очень прошу СМИ не превращать эту ситуацию в дешевый фарс. Я обещаю всем вам, что памятник Кузьме Скрябину в вашем городе будет достойным и профессионально выполненным".

Напомним, лидер группы "Скрябин" погиб 2 февраля 2015 года в ДТП в Криворожском районе Днепропетровской области.