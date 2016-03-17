Amnesty International: запрет Меджлиса станет кульминацией репрессивных мер против крымских татар

Как говорится в переданном агентству УНИАН заявлении организации, преследования членов Меджлиса и намерение закрыть представительный орган крымских татар нарушают фундаментальные права на свободу собраний, объединений и высказываний.

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Правозащитники убеждены, что такие действия свидетельствуют о новой волне репрессий против крымскотатарской общины и всех, кто противостоит аннексии Крыма или подозревается в наличии скрытых проукраинских взглядов.

“Больше всего от репрессивной политики де-факто власти Крыма страдает крымскотатарская община. Ее публичные мероприятия регулярно запрещаются, в домах лидеров и активистов проходят обыски, их задерживают на основании политически мотивированных обвинений. Принудительное закрытие крымскотатарских медиа лишило сообщество местных независимых СМИ. Закрытие же Меджлиса будет кульминацией репрессивных мер против крымских татар”, - заявила директор Amnesty International в Украине Татьяна Мазур.

В организации напомнили, что накануне второй годовщины аннексии Россией Крымского полуострова так называемая "власть" имеет целью лишить крымских татар и их представительного органа - Меджлиса крымскотатарского народа. 17 марта «Верховный суд Крыма» начал слушание дела, по заявлению де-факто "прокуратуры" полуострова против Меджлиса, согласно российскому законодательству об экстремистской деятельности.

“Необоснованные обвинения Меджлиса в том, что он является “экстремистской организацией”, необходимо снять, а репрессии против крымскотатарских, украинских или любых других активистов, которые выражают собственные мнения в Крыму, должны быть прекращены. Надлежащим образом должно также соблюдаться право на свободу собраний, объединений и высказываний”, - говорится в заявлении.

В Amnesty International подчеркнули, что дело против Меджлиса – лишь один пример из целого ряда репрессий против крымскотатарского сообщества. 15 февраля де-факто "прокурор" Крыма Наталья Поклонская начала «производство» против Меджлиса, необоснованно утверждая, что это «экстремистская» организация. Главным аргументом прокурора было то, что лидер Меджлиса в изгнании Рефат Чубаров отказался признать легальность аннексии Крыма Российской Федерацией, высказывался за экономическую и энергетическую блокаду полуострова со стороны Украины и неоднократно призывал вернуть полуостров Украине.